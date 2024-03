Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles : - vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep®, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ; - vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ; - vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ; - autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,2%), Amérique du Nord (45,9%), Amérique du Sud (8,7%), Moyen Orient et Afrique (3,6%), Asie-Pacifique (2,5%) et autres (4,1%).

Secteur Fabricants de voitures et camions