Stellantis : les avis des analystes après les résultats

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Stellantis et remonte son objectif de cours de 24 à 29,5 euros, dans le sillage d'une séquence de BPA 2022-24 rehaussée de 12% après une publication 2021 supérieure aux attentes à la fois sur les marges et le FCF.



'Si les objectifs 2022 se sont montrés quelque peu vagues, nous faisons crédit à l'expérience du CEO Tavares', indique le broker pour qui 'la réunion investisseurs de mardi prochain devrait être d'une importance pivot et préparer le terrain pour la prochaine décennie'.



'Nous pensons qu'une exécution sans défaut sur les 24 prochains mois devrait aider à accroitre la visibilité sur le nom et conduire à une expansion des multiples : 2,3 fois le BPA attendu pour 2023 est simplement trop bas', ajoute-t-il.



Invest Securities réaffirme également son opinion 'achat' et son objectif de cours de 28 euros, au lendemain d'une publication 'qui bat les attentes et les guidances après un second semestre qui a encore progressé en rentabilité' malgré un CA en recul de 7%.



'L'agilité face au reflux des volumes par la hausse des prix et des mix qui viennent compléter les synergies a fonctionné pleinement et devrait poursuivre ses effets en 2022', pointe l'analyste, qui juge en outre les guidances 'plutôt prudentes'.



En ligne avec celles-ci et avant le CMD (journée investisseurs) du 1er mars, le bureau d'études réitère son estimation d'une marge d'EBITA 2022 de 10,9% pour le constructeur automobile, sur une croissance du CA à relever de +1%.



Oddo estime pour sa part que les premiers résultats annuels de Stellantis ont largement confirmé à la fois les bénéfices du rapprochement entre PSA et FCA mais aussi la très bonne exécution du management, comme en témoignent notamment les synergies déjà réalisées.



' Sur le plan financier, ceci s'est traduit par une MOP impressionnante de 12.2% au S2 2021, soit un EBIT 25% supérieur aux attentes, et un FCF sur le S2 de 7.2 MdE (x2 par rapport aux attentes), notamment grâce aux 3.2 MdE de synergies déjà réalisées en 2021 ' indique Oddo.



' Cette publication nous conforte pleinement dans notre opinion très positive sur Stellantis (objectif de cours revu en hausse à 30 E contre 27 E) qui demeure notre Top Pick sectoriel et fait également partie de la liste des convictions Oddo BHF ' rajoute l'analyste.



Oddo estime qu'il semble désormais acquis que le groupe visera à minima une MOP à deux chiffres de manière structurelle et que les synergies seront revues en hausse à la journée investisseurs la semaine prochaine (01/03).



' Concernant le FCF, nous sommes convaincus que la nouvelle progression des résultats, la maitrise des investissements et un impact BFR sans doute positif devraient permettre d'afficher une hausse par rapport à 2021 (8.2 MdEe contre 6.1 MdE) '.



