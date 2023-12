Stellantis : meilleure performance du CAC 40 cette année

Avec un gain de presque 60% depuis le 1er janvier, le titre Stellantis semble bien parti pour signer la plus forte hausse annuelle de l'indice CAC 40 en 2023, bien aidé par l'amélioration de ses performances opérationnelles et financières.



En dépit de l'impact de la grève déclenchée cet été par le syndicat UAW, les résultats du constructeur automobile n'ont cessé de dépasser les attentes ces derniers mois, avec notamment un progrès notable effectué du côté des marges.



Un tour de force salué jusqu'à Wall Street, où les analystes de Wells Fargo saluaient le mois dernier les performances 'impressionnantes' signées par le groupe sous l'égide de son directeur général Carlos Tavares.



'Ses quatre prédécesseurs ne sont jamais parvenus à dégager un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de plus d'un milliard d'euros depuis 2002, tandis que celui dégagé l'an dernier a dépassé les 23 milliards d'euros', fait remarquer le bureau d'études.



Alors que les professionnels mettaient en évidence au début de l'année une valorisation décotée en contraction avec le statut 'premium' du constructeur, le titre s'est nettement revalorisé, passant d'un PER de 2,5x en janvier à 3,3x fin novembre.



D'après les spécialistes, le titre pourrait poursuivre sa progression grâce aux spéculations entourant une possible domiciliation aux Etats-Unis, qui pourrait lui permettre de rejoindre à terme le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains.



Certains analystes redoutent, au contraire, un exercice 2024 plus compliqué du fait de la normalisation du 'mix' prix après quelques années très porteuses, de l'incertitude entourant l'évolution du marché chinois et du ralentissement du marché de l'électrique.



Depuis son entrée officielle en Bourse, en janvier 2021, le titre Stellantis a grimpé de près de 77%.



