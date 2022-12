Stellantis négocie une prise de participation au capital de Symbio,

Stellantis envisage de prendre une participation au capital de Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin dans le domaine de l’hydrogène et leader des piles à combustible pour le secteur de la mobilité. Les trois groupes ont entamé à partir d’aujourd’hui des négociations exclusives. « La feuille de route technologique de Symbio s’intègre parfaitement aux plans de Stellantis concernant le déploiement de solutions hydrogène en Europe et aux États-Unis », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis." Cette avancée nous permettra d'accélérer le développement et la commercialisation de produits à faibles émissions pour nos clients, en complément des véhicules électriques traditionnels. Nous remercions chaleureusement les équipes de Faurecia, Michelin et Symbio pour leur collaboration et leur engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence dans notre parcours commun vers une mobilité décarbonée. "" Cette nouvelle configuration permettra à Symbio d'accélérer sa croissance et de renforcer sa présence à l'échelle mondiale ", a déclaré Patrick Koller, CEO de Faurecia.En octobre 2022, SSymbio a annoncé la mise en œuvre de son projet HyMotive visant à accélérer son industrialisation et le développement d'innovations disruptives, un projet qui permettra à l'entreprise d'atteindre une capacité de production annuelle totale en France de 100 000 systèmes de piles à combustible d'ici 2028 avec la création de 1 000 emplois en France.La conclusion de la transaction devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2023 et sera soumise aux conditions suspensives habituelles, notamment aux approbations réglementaires.