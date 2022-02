Stellantis : nouveau partenariat avec Modex

Peugeot Sport et Modex, leader des solutions basées sur la blockchain, annoncent leur nouveau partenariat dans le cadre du projet de courses d'endurance de Peugeot.



En qualité de partenaire officiel du programme Hypercar de Peugeot Sport pour les compétitions de sport automobile, Modex sponsorisera la nouvelle 9X8, un concept-car hybride conçu pour les courses d'endurance.



' Nos deux entités ont la même volonté de se concentrer sur la création et le développement des softwares, élément clé de la performance ' déclare Jean Marc Finot, SVP Stellantis Motorsport.



