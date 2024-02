STELLANTIS : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Le 16 février 2024 à 11:53 Partager

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 25 à 30 euros sur Stellantis, titre qui demeure son favori ('top pick') dans le secteur, au lendemain de la publication des résultats annuels du constructeur automobile.



Selon l'analyste, le dossier combine notamment 'une performance opérationnelle best-in-class, une exposition géographique favorable et des leviers internes encore significatifs à même de lui offrir une résilience supérieure à la plupart des pairs'.



'Au-delà, la situation financière très saine conjuguée à une génération de FCF désormais très robuste et récurrente, lui permettent d'offrir une politique de retour à l'actionnaire de plus en plus favorable', ajoute l'analyste, mentionnant enfin une valorisation 'très attractive'.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.