STELLANTIS : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Stellantis avec un objectif de cours relevé de 28 à 30 euros, pointant la prochaine réunion investisseurs (CMD) du 13 juin après un début d'année plus difficile qu'anticipé pour le constructeur automobile.



Dans sa note, le bureau d'études fait part de ses attentes pour ce rendez-vous, 'qu'il s'agisse de leviers stratégiques encore sous-estimés ou de potentiel (significatif) de retour à l'actionnaire (près de 100% de la capitalisation boursière actuelle d'ici 2030)'.



'Ainsi, il nous semble intéressant de revenir sur le titre en amont du CMD et des résultats semestriels alors que Stellantis est de nouveau, et de loin, le constructeur le moins cher (PE inférieur à quatre fois) après son récent derating exagéré, selon nous', poursuit-il.



