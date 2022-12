Le constructeur automobile a déclaré que le rappel couvre diverses camionnettes Ram 1500, 2500 et 3500 des années modèles 2019 à 2022.

L'entreprise a déclaré qu'elle n'a reçu aucun rapport d'accident ou de blessure, mais plus de 800 demandes de garantie et autres rapports liés à ce problème. Les concessionnaires inspecteront l'alignement de la gâche du hayon sur le loquet de la boîte et l'ajusteront si nécessaire, a déclaré la société.