Stellantis pourrait arrêter sa production au Royaume-Uni si le gouvernement britannique ne fait pas davantage pour stimuler la demande de véhicules électriques afin de l'aider à se conformer aux nouvelles obligations en la matière, a déclaré mardi le principal dirigeant britannique du constructeur automobile.

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée par le groupe industriel Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) à Londres, Maria Grazia Davino a déclaré aux journalistes qu'une décision sur l'avenir de la production de l'entreprise au Royaume-Uni interviendrait probablement dans moins d'un an.

Contrairement à l'Union européenne, dont les objectifs de réduction des émissions de CO2 imposés aux constructeurs automobiles peuvent être atteints grâce à un mélange d'hybrides et de véhicules électriques, le Royaume-Uni impose depuis cette année aux constructeurs automobiles de vendre un pourcentage minimum de voitures entièrement électriques, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes.

"Au Royaume-Uni, il y aura des conséquences (des mandats), c'est certain", a déclaré Grazia Davino. "Stellantis UK ne s'arrête pas, mais la production de Stellantis au Royaume-Uni pourrait s'arrêter.

Stellantis fabrique actuellement des camionnettes électriques dans son usine d'Ellesmere Port en Grande-Bretagne et a déjà annoncé qu'elle commencerait à fabriquer des camionnettes électriques dans son usine de Luton en 2025.

Les remarques de Grazia Davino interviennent un peu plus d'une semaine avant que les électeurs britanniques ne se rendent aux urnes pour choisir un nouveau gouvernement.

"Laissez-moi être clair, je veux maintenir la production au Royaume-Uni", a déclaré M. Grazia Davino.

Lorsqu'on lui a demandé combien de temps s'écoulerait avant que Stellantis ne prenne une décision sur l'avenir de sa production en Grande-Bretagne, elle a répondu : "Moins d'un an" : "Moins d'un an". (Reportage de Giulio Piovaccari et Nick Carey ; Rédaction de Gavin Jones et Jan Harvey)