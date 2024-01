Stellantis : présente la nouvelle plateforme STLA Large

Stellantis a dévoilé STLA Large, sa toute nouvelle plateforme, native BEV, qui constitue la base d'une large gamme de véhicules à venir pour les marchés mondiaux des segments D et E.



' Cette plateforme offre un niveau inédit de performances dans son segment, notamment l'énergie embarquée, l'efficacité de la recharge, des qualités dynamiques exceptionnelles et la conduite tout-terrain Trail Rated ' indique le groupe.



Les véhicules de grande taille basés sur STLA Large seront d'abord utilisés sur le marché nord-américain pour les marques Dodge et Jeep®, suivies par d'autres marques telles qu'Alfa Romeo, Chrysler et Maserati. Huit véhicules seront lancés entre 2024 et 2026.



Les futurs produits couvriront une gamme de véhicules, des berlines aux crossovers en passant par les SUV qui offriront aux clients les avantages de la propulsion électrique.



' Notre ambition est de créer une famille de véhicules à partir d'un ensemble de composants bien conçus et suffisamment flexibles pour couvrir plusieurs catégories de véhicules et de motorisations, avec un niveau de performances supérieur à tous nos produits actuels et à laquelle chacun des clients de nos marques emblématiques aura accès. La flexibilité et l'agilité de cette plateforme sont sa marque de fabrique et seront le moteur de notre succès dans la transition électrique en Amérique du Nord. ' a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.



