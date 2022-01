Stellantis : prise de participation majoritaire dans Stimcar

Stellantis a annoncé jeudi avoir pris une participation majoritaire au sein de Stimcar, une start-up nantaise spécialisée dans le reconditionnement des voitures d'occasion.



L'investissement vise à permettre de développer l'activité de Stimcar, dont les deux fondateurs, Jean-François et Yann Brazeau, demeureront à la tête.



Stellantis note que l'accord prévoit l'ouverture de nouveaux centres industriels, après de premières implantations à Bordeaux, Nantes et Toulouse.



De nouveaux centres de remarketing devraient ouvrir en Europe dès l'an prochain, avec une attention particulière aux marchés sur lesquels Stellantis est présent.



Le groupe automobile précise avoir conclu son investissement par le biais de son réseau de concessions Stellantis &You, qui vise des ventes annuelles de 100.000 unités dans les véhicules d'occasion.



