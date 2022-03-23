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STELLANTIS N.V.

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Stellantis réaffirme ses engagements en Italie via ACC

23/03/2022 | 08:16
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23 mars (Reuters) - Le groupe automobile STELLANTIS a annoncé mercredi dans un communiqué:

* RÉAFFIRMER SES ENGAGEMENTS EN ITALIE À TRAVERS LE PROJET DUSINE DE BATTERIES DAUTOMOTIVE CELLS COMPANY (ACC)

* STELLANTIS ACC PRÉVOIT DE CONSTRUIRE UN TROISIÈME SITE DE PRODUCTION AU SEIN DE LUSINE STELLANTIS DE TERMOLI, EN ITALIE

* LES PARTENAIRES SOUHAITENT ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DACC POUR ATTEINDRE UNE CAPACITÉ DAU MOINS 120 GIGAWATT-HEURE (GWH) DE PRODUCTION DE CELLULES DICI 2030 Pour plus de détails, cliquez sur


© Reuters 2022
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
STELLANTIS N.V. 1.07%14.984 Cours en temps réel.-11.13%
STELLANTIS N.V. 1.46%14.822 Cours en différé.-11.17%
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Données financières
CA 2022 166 Mrd 183 Mrd -
Résultat net 2022 13 249 M 14 591 M -
Tréso. nette 2022 23 816 M 26 229 M -
PER 2022 3,46x
Rendement 2022 8,10%
Capitalisation 46 435 M 51 140 M -
VE / CA 2022 0,14x
VE / CA 2023 0,11x
Nbr Employés 281 595
Flottant 75,2%
Graphique STELLANTIS N.V.
Durée : Période :
Stellantis N.V. : Graphique analyse technique Stellantis N.V. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique STELLANTIS N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 22
Dernier Cours de Clôture 14,82 €
Objectif de cours Moyen 23,47 €
Ecart / Objectif Moyen 58,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Carlos Tavares Chief Executive Officer & Executive Director
Richard Keith Palmer Chief Financial Officer
John Jacob Philip Elkann Chairman
Harald J. Wester Chief Engineering Officer
Ned Curic Chief Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
STELLANTIS N.V.-11.17%51 140
BYD COMPANY LIMITED-20.33%99 805
FERRARI N.V.-17.94%38 043
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-16.09%31 249
MARUTI SUZUKI INDIA LTD3.76%30 542
EXOR N.V.-12.51%17 952