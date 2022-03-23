Stellantis réaffirme ses engagements en Italie via ACC

23 mars (Reuters) - Le groupe automobile STELLANTIS
a annoncé mercredi dans un communiqué:
* RÉAFFIRMER SES ENGAGEMENTS EN ITALIE À TRAVERS LE PROJET
DUSINE
DE BATTERIES DAUTOMOTIVE CELLS COMPANY (ACC)
* STELLANTIS ACC PRÉVOIT DE CONSTRUIRE UN TROISIÈME SITE DE
PRODUCTION AU SEIN DE LUSINE STELLANTIS DE TERMOLI, EN ITALIE
* LES PARTENAIRES SOUHAITENT ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT
DACC POUR
ATTEINDRE UNE CAPACITÉ DAU MOINS 120 GIGAWATT-HEURE (GWH) DE
PRODUCTION DE CELLULES DICI 2030
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