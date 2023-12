Stellantis : récompense 11 startups pour les 'Venture Awards'

Le 14 décembre 2023 à 18:24 Partager

Stellantis annonce avoir récompensé 11 startups lors de l'édition 2023 du ' Venture Awards '.



Les Venture Awards ont récompensé six startups partenaires et cinq startups ayant bénéficié d'un investissement du fonds Stellantis Ventures.



Dans la catégorie CARE le groupe a récompensé les sociétés Recicli (Brésil), NetZero (France), Trails Offroad (États-Unis) et Vehya (États-Unis) et dans la catégorie TECH, les sociétés Tiamat (France), Electra Vehicles (Italie/États-Unis), Vayyar (Israël), Geoflex (France) et 6K (États-Unis) et dans la catégorie VALEUR les sociétés Shippeo (France) et Freight Verify (États-Unis).



' Les Venture Awards confirment l'engagement de Stellantis de fournir des technologies et des fonctionnalités axées sur le client, qui alimentent l'ambition du plan Dare Forward 2030 pour une mobilité mondiale propre, sûre et abordable ' indique le groupe.



' Avec les Stellantis Venture Awards, nous récompensons les idées novatrices et créatives des startups innovantes qui nous aident à fournir des fonctionnalités utiles et modernes à nos clients. ' a déclaré Ned Curic, Chief Technology Officer de Stellantis.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.