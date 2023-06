Stellantis remanie son équipe de direction après le départ de Harald Wester

Après plus de deux ans de mise en œuvre réussie de son organisation, Stellantis a annoncé aujourd’hui des changements au sein de son équipe de direction à compter du 1er juillet 2023. Le constructeur précise que ces nominations « suivent la logique de l’organisation matricielle de l’entreprise composée de régions, de marques et de fonctions », qui « a démontré son efficacité au regard des résultats financiers record » réalisés depuis la création de Stellantis début 2021.



Ned Curic, actuellement Chief Technology Officer, étendra son champ d'action à la recherche et au développement en devenant Chief Engineering and Technology Officer, en remplacement de Harald Wester, actuel Chief Engineering Officer, qui prend sa retraite.



Béatrice Foucher, actuellement CEO de DS Automobiles, est nommée Chief Planning Officer, en remplacement d'Olivier Bourges, qui devient Global Corporate Office and Public Affairs Officer. Dans cette nouvelle fonction, Olivier Bourges s'appuiera sur sa précédente expérience de Secrétaire Général de l'ex-PSA et sur sa connaissance remarquable des enjeux stratégiques de la filière automobile et de ses parties prenantes.



Olivier François, actuellement CEO de la Marque Fiat et Global Chief Marketing Officer, élargira son champ d'action et est nommé CEO des Marques Fiat et DS Automobiles en remplacement de Béatrice Foucher, tout en conservant la fonction de Stellantis Global Chief Marketing Officer.



Giorgio Fossati, en tant que General Counsel, renforcera sa contribution à l'activité juridique dans le contexte réglementaire toujours plus exigeant de l'industrie automobile. Silvia Vernetti, actuellement responsable du Global Corporate Office, est nommée responsable du Global Corporate Planning, sous la responsabilité de Béatrice Foucher. Timothy Kuniskis, actuellement CEO de la Marque Dodge, étendra son champ d'action pour inclure également la responsabilité de la marque Ram. Mike Koval, actuellement CEO de la Marque Ram, est nommé Head de Mopar Amérique du Nord.



Silvia Vernetti a une capacité éprouvée à gérer de nouveaux projets stratégiques, en s'appuyant sur sa profonde expertise en développement des affaires ainsi qu'en gestion financière.



Timothy Kuniskis, actuellement CEO de la Marque Dodge, étendra son champ d'action pour inclure également la responsabilité de la marque Ram. Sa parfaite compréhension du marché nord-américain contribuera au plan de croissance continue de Ram y compris dans son ambition d'expansion mondiale.



Mike Koval, actuellement CEO de la Marque Ram, est nommé Head de Mopar Amérique du Nord, reportant à Mark Stewart, North America Chief Operating Officer. Mike Koval prendra la responsabilité d'un P&L stratégique pour la performance de la région Amérique du Nord.