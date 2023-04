Stellantis renforce son leadership sur le marché européen des véhicules utilitaires légers

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, annonce le début d’une nouvelle ère pour le site de production de Mangualde au Portugal, avec le lancement début 2025 de la production des véhicules utilitaires légers (VUL) électriques Citroën ë-Berlingo, Peugeot e-Partner, Opel Combo-e et Fiat e-Doblò, en versions utilitaire ou particulier. Mangualde sera la première usine du Portugal à produire en série des véhicules 100 % électriques pour le marché national et à l’exportation dès leur lancement.



Le site Stellantis de Mangualde dirige l'un des programmes de mobilisation en faveur de l'innovation commerciale avec le projet " GreenAuto ", qui réunit un consortium de 37 entités partenaires ayant assisté à l'événement, pour un investissement consolidé de 119 millions d'euros.



En 2022, Stellantis occupait la place de leader du secteur des véhicules utilitaires légers électriques en Europe, avec près de 43 % de part de marché. Au Portugal, toujours en 2022, l'entreprise se plaçait en tête des ventes de BEV avec une part de marché de 22 %, et en tête également des ventes de véhicules utilitaires électriques avec 54 % de part de marché.



Le site Stellantis de Mangualde, première usine d'assemblage automobile du Portugal, a célébré l'an passé son 60e anniversaire. Elle a produit plus de 1,5 million de véhicules à ce jour. La ligne de montage de Mangualde représente près du quart des véhicules produits au Portugal. La production de la génération actuelle de véhicules a démarré en 2018.





Stellantis investira plus de 30 milliards d'euros dans l'électrification et le software d'ici 2025, afin de produire des véhicules électriques (BEV) capables de répondre aux attentes des clients.



Cette décision est un élément essentiel du Plan Stratégique Dare Forward 2030, qui vise à réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2021, et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2038, avec un pourcentage de compensation des émissions restantes à un seul chiffre.



Les principaux objectifs du plan Dare Forward 2030 comprennent également la vente de 100 % de véhicules particuliers électriques en Europe et 50 % de véhicules particuliers et de pick-ups aux États-Unis à l'horizon 2030 ; l'ambition de doubler le chiffre d'affaires net d'ici 2030 (par rapport à 2021), tout en maintenant une marge opérationnelle courante à deux chiffres durant toute la décennie ;