Stellantis : résultats record

Stellantis a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires net de 152 milliards d'euros, en hausse de 14 %. Le résultat opérationnel courant a est presque multiplié par deux, de 18 milliards d'euros, avec une marge de 11,8 %. Le bénéfice net de 13,4 milliards d'euros est presque multiplié par trois. Le Free cash flow industriel atteint 6,1 milliards d'euros, tiré principalement par une rentabilité solide et les synergies de flux net de trésorerie. Le groupe a réalisé pour près de 3,2 milliards d'euros de cash net grâce aux synergies.



La liquidité industrielle disponible atteint 62,7 milliards d'euros.



Aussi, il entend distribuer pour 3,3 milliards d'euros de dividendes ordinaires.



"Née officiellement le 17 janvier 2021, Stellantis N.V. a publié des résultats record pour 2021, boostés par l'accélération des synergies liées à la fusion et la réalisation de performances commerciales solides, et tirés par une focalisation sur la vitesse d'exécution depuis la naissance de la nouvelle entreprise", a salué la société.