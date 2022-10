Stellantis : sa co-entreprise GAC-FCA, Guangzhou Automobile, dépose le bilan

Les actionnaires de la co-entreprise GAC-FCA, Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., et Stellantis N.V., ont approuvé une résolution autorisant la co-entreprise à déposer le bilan, dans un contexte déficitaire. Le constructeur automobile européen a totalement déprécié la valeur de son investissement dans la co-entreprise GAC-FCA et d’autres actifs connexes dans ses résultats financiers du premier semestre 2022. Stellantis continuera de fournir des services de qualité aux clients actuels et futurs de la marque Jeep en Chine.