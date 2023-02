Stellantis se développe et augmente le dividende et la prime des employés

(Alliance News) - Les revenus et le bénéfice net de Stellantis NV ont tous deux affiché des hausses à deux chiffres au cours de l'exercice 2022, a annoncé mercredi le constructeur automobile issu de la fusion de FCA et de PSA Groupe.

Les revenus ont augmenté à 179,6 milliards d'euros, contre 149,4 milliards d'euros un an plus tôt ou 152,1 milliards d'euros pro-forma un an plus tôt.

Le bénéfice net a augmenté de 26% à 16,78 milliards d'euros en 2022 contre 13,22 milliards d'euros l'année précédente ou 13,35 milliards d'euros pro-forma.

Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 29 % pour atteindre 23,32 milliards d'euros contre 17,83 milliards d'euros ou 18,01 milliards d'euros pro-forma, avec une marge en hausse à 13,0 % contre 11,9 % en 2021 ou 11,8 % pro-forma.

Le flux de trésorerie des activités opérationnelles a augmenté à 19,96 milliards d'EUR, contre 18,65 milliards d'EUR. Le flux de trésorerie industriel, quant à lui, a augmenté de 78% à 10,82 milliards d'euros contre 6,07 milliards d'euros un an plus tôt.

Le conseil d'administration du constructeur automobile proposera aux actionnaires la distribution d'un dividende de 1,34 euro par action, contre 1,04 euro un an plus tôt, avec un total distribué de 4,2 milliards d'euros, contre 3,3 milliards d'euros pour les comptes de 2021.

"En plus de nos résultats financiers record et de la mise en œuvre ciblée du plan Dare Forward 2030, nous avons également démontré l'efficacité de notre stratégie d'électrification en Europe. Désormais, nous disposons de la technologie, des produits, des matières premières et de l'ensemble de l'écosystème des batteries pour mener la même voie de transformation en Amérique du Nord, en commençant par nos premiers véhicules entièrement électriques Ram à partir de 2023 et Jeep à partir de 2024. Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à tous les employés et à nos partenaires pour leur contribution à la création d'un avenir plus durable", a commenté Carlos Tavares, PDG de Stellantis.

Pour 2023, la société prévoit une marge de résultat opérationnel ajusté à deux chiffres et un flux de trésorerie industriel positif. En outre, Stellantis estime une croissance du profil industriel de 5 % pour l'Amérique du Nord, l'Europe élargie, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Inde et l'Asie Pacifique, de 3 % pour l'Amérique du Sud et de 2 % pour la Chine.

Pour remercier les employés de leurs réalisations en 2022, Stellantis a décidé d'allouer des primes d'un montant total de 2 milliards d'euros, soit 200 millions d'euros de plus que l'année précédente.

