Stellantis stocke des voitures dans un ancien aérodrome français en raison d'un blocage des livraisons - sources

Les constructeurs automobiles de toute l'Europe ont du mal à effectuer leurs expéditions en raison du manque de chauffeurs routiers et de la pénurie de capacités de transport par camion et par train sous l'effet combiné de la guerre en Ukraine et des conséquences de la pandémie de COVID-19.

Avec plusieurs milliers de voitures en attente d'être envoyées depuis Sochaux, qui produit les best-sellers Peugeot 3008 et 5008, Stellantis s'est tournée vers une solution inhabituelle en utilisant un ancien aérodrome militaire à Lure-Malbouhans, à quelque 40 kilomètres (25 miles) de là, pour les stocker temporairement, ont indiqué les sources.

"Cet aérodrome désaffecté est maintenant régulièrement utilisé pour le stockage des voitures produites à Sochaux", a déclaré l'une des sources.

Un porte-parole du constructeur a déclaré qu'il était en train de "décrocher des espaces et des surfaces supplémentaires pour le stockage des voitures" mais a refusé de donner des détails.

Une source syndicale a déclaré que Stellantis produit environ 1 100 voitures par jour mais n'a la capacité d'en expédier qu'environ 800.