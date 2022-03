Stellantis : un don d'un million d'euros pour les ukrainiens

Stellantis, par l'intermédiaire de sa Fondation, s'engage aujourd'hui à apporter une aide humanitaire d'un million d'euros pour soutenir les réfugiés ukrainiens et les civils déplacés par cette crise.



Stellantis compte 71 employés basés en Ukraine. Le groupe a immédiatement mis en place une équipe support dédiée 24/7, dans le but de s'assurer activement de leur situation en termes de santé et sécurité. A ce jour, ils sont tous sains et saufs.



' Stellantis condamne toute violence et agression et, en cette période de douleur sans précédent, notre priorité est la santé et la sécurité de nos employés ukrainiens et de leurs familles ', a déclaré le CEO de Stellantis, Carlos Tavares.



