Stellantis : un nouveau directeur chez DS Performance

À compter du 15 avril 2021, Thomas Chevaucher succédera à Xavier Mestelan-Pinon à la tête du département sportif DS Performance, ou il cherchera notamment à faire progresser l'équipe de Formule E, indique un communiqué de Stellantis.



Thomas Chevaucher rapportera directement à Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport.



Thomas Chevaucher a débuté sa carrière dans l'ingénierie en 2005 et connaît bien le monde du sport automobile pour avoir travaillé chez Peugeot Sport ainsi que dans les programmes WRC et WTCC de Citroën Racing.





