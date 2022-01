Stellantis : une série de partenariats conclus avec Amazon

Amazon et Stellantis ont annoncé mercredi avoir conclu une série d'accords pluriannuels portant sur des domaines allant des logiciels à l'expérience à bord des véhicules.



Dans un communiqué, les deux groupes manifestent notamment l'intention de collaborer dans les logiciels destinés à STLA SmartCockpit, la plateforme technologique qui doit équiper plusieurs millions de véhicules Stellantis à partir de 2024.



Stellantis et AWS, la filiale cloud d'Amazon, prévoient également le lancement d'un nouveau programme d'enseignement, avec l'objectif de former plus de 5000 développeurs et ingénieurs aux technologies d'AWS.



Cette collaboration doit permettre au groupe automobile d'accélérer sa transformation en vue de devenir une entreprise technologique ('tech company') leader de la mobilité durable, explique le constructeur.



Pour mémoire, Stellantis intègre déjà l'assistant vocal Alexa dans certains de ses véhicules, permettant ainsi aux occupants d'écouter de la musique, des podcasts et des livres audio à partir d'une simple demande à Alexa.



Le partenariat prévoit par ailleurs qu'Amazon devienne le premier client professionnel du nouveau Ram ProMaster électrique à batterie (BEV) mis au point par Stellantis, et dont la commercialisation est prévue pour 2023.



