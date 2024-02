La récente guerre des mots entre le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le PDG de Stellantis Carlos Tavares a mis en lumière une nouvelle réalité difficile : Les constructeurs automobiles européens, autrefois nationaux, sont devenus des acteurs mondiaux prêts à exploiter la surcapacité des usines automobiles de l'UE pour obtenir de meilleurs accords gouvernementaux.

Stellantis, créée par le regroupement du constructeur français Peugeot PSA, du constructeur italien Fiat et du constructeur de Detroit Chrysler, représente la quasi-totalité de la production automobile italienne. La production de Fiat a diminué en raison de la stagnation des ventes en Europe et Stellantis a transféré sa production vers d'autres pays de son réseau mondial tentaculaire.

Le taux d'utilisation des capacités de Stellantis dans ses usines européennes était de 56 % l'année dernière, en baisse par rapport à 64 % en 2019 et bien en dessous du taux de 71 % de Volkswagen, selon les données de GlobalData fournies à Reuters. Les constructeurs automobiles visent un taux d'utilisation des capacités d'au moins 80 %.

Stellantis utilise sa capacité de production excédentaire comme levier pour négocier des subventions et un soutien politique de la part de Rome et des gouvernements d'autres pays. Aux États-Unis, des fonctionnaires de l'État et du gouvernement fédéral ont offert des subventions pour persuader Tavares de ne pas fermer une usine Jeep dans l'Illinois, qui sera désormais utilisée pour construire une nouvelle camionnette de taille moyenne qui comblera une lacune dans la gamme de modèles américains de l'entreprise.

Justin Cox, directeur de la production mondiale chez GlobalData, a déclaré à Reuters que le troisième constructeur automobile mondial avait jusqu'à présent alloué davantage de production européenne de véhicules électriques à la France. Les activités nord-américaines de camions et de SUV Jeep génèrent la majorité des bénéfices du groupe. Stellantis présentera ses résultats financiers pour 2023 jeudi.

"Vous pouvez comprendre pourquoi les Italiens sont contrariés (...). L'Italie a beaucoup à perdre", a déclaré M. Cox. "Toute leur production en volume est liée à Stellantis.

Sur le papier, la France et l'Italie semblent être à égalité dans le système de production de Stellantis. En 2023, Stellantis a construit 735 000 véhicules en France et 750 000 en Italie.

Mais Stellantis est le seul grand constructeur automobile italien, tandis que la France peut également s'appuyer sur Renault et est soutenue par un plus grand nombre de futurs modèles de véhicules électriques. La production automobile totale de l'Italie s'élevait à environ 800 000 véhicules l'année dernière, contre 1,5 million d'unités en France, selon AlixPartners.

Les autorités italiennes ont demandé à M. Tavares de rétablir la production de Fiat à 1 million de véhicules par an. Meloni a critiqué les décisions de Stellantis en termes nationalistes.

Elle a déclaré au Parlement que la "prétendue" fusion qui a donné naissance à Stellantis "dissimulait en fait une prise de contrôle française". Elle a ajouté : "Ce n'est pas une coïncidence si les choix industriels du groupe prennent davantage en compte les intérêts de la France que ceux de l'Italie".

M. Tavares, qui a fait de Stellantis l'une des entreprises les plus rentables du secteur, a rétorqué que le constructeur automobile "n'a pas peur de la barre du million d'unités ...". Mais n'oublions pas que cela dépend toujours de la taille du marché".

M. Tavares et le président de Stellantis, John Elkann, descendant de la famille italienne Agnelli, ont entamé des pourparlers avec le gouvernement Meloni. La société a déclaré que Rome devait faire sa part pour soutenir l'augmentation de la production - en incitant les consommateurs à acheter des VE, en réduisant les coûts de l'énergie et en encourageant le développement du réseau de recharge des VE.

Au début du mois, l'Italie a lancé un nouveau programme d'incitation à l'achat d'automobiles, d'une valeur de 950 millions d'euros (1 milliard de dollars) pour cette année.

Stellantis a transféré la production des véhicules les moins chers vers les pays à faibles coûts, assignant les modèles plus onéreux à la France ou à l'Italie.

Le mécontentement de Rome reflète une prise de conscience croissante du fait qu'elle dispose de peu d'outils pour influencer les décisions de Stellantis, a déclaré Marco Santino, associé chez Oliver Wyman, un cabinet de conseil en gestion.

"Stellantis n'a pas l'intention de se désengager de l'Italie ou de la France", a-t-il déclaré. "Mais il s'agit d'un groupe mondial, qui ne fait pas de choix industriels basés sur des préférences nationales.

Stellantis et ses rivaux européens sont aujourd'hui confrontés à un affaiblissement de la demande automobile et à une intensification de la concurrence, ce qui se traduit généralement par une baisse des prix et des choix difficiles. Les constructeurs automobiles chinois augmentent leurs livraisons de véhicules électriques qu'ils proposent à des prix que les fabricants européens ne peuvent pas égaler s'ils veulent faire des bénéfices.

L'Italie, troisième économie de l'UE, abrite la deuxième industrie automobile d'Europe, selon l'ANFIA, le lobby automobile local.

Mais 40 % des fournisseurs sont spécialisés dans la technologie des moteurs à combustion et plus de 70 % y sont encore exposés.

M. Santino a déclaré que les fonctions "cérébrales" de Stellantis, telles que l'ingénierie, la R&D et la conception des plates-formes, ont progressivement quitté l'Italie depuis la création de Stellantis, car PSA était plus avancé que Fiat-Chrysler dans le développement des véhicules électriques.

"L'industrie française des pièces automobiles est aujourd'hui plus innovante et plus forte", a déclaré M. Santino. "C'est là que réside le véritable déséquilibre.

La France est l'un des principaux investisseurs de Stellantis, avec une participation de 6,1 % par l'intermédiaire de la banque d'investissement soutenue par l'État, Bpifrance, et dispose d'un représentant au conseil d'administration.

L'Italie n'est pas présente dans le groupe, mais le ministre de l'industrie, Adolfo Urso, a déclaré que Rome était ouverte à l'acquisition d'une participation.

"La répartition des produits ne dépend pas de la gouvernance", a déclaré Francesco Zirpoli, professeur de gestion à l'université de Venise, qui note que Stellantis, et PSA avant elle, ont toujours fabriqué beaucoup de voitures en Espagne.

Les ventes ont également leur importance.

Les voitures entièrement électriques ne représentaient que 4 % des ventes de voitures neuves en Italie en 2023, mais près de 17 % en France.

"L'Italie n'est pas perçue comme l'un des pays qui croient en la transition vers les VE, a déclaré M. Zirpoli.

Plutôt que de se plaindre, "une idée plus intelligente serait de déplacer les discussions à un niveau pratique, comme convaincre Tavares de ramener certaines fonctions de R&D et de développement de produits liées aux VE à Turin, où les compétences sont encore élevées", a-t-il déclaré. (1 $ = 0,9295 euros)