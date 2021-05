Stellantis va remettre à plat son réseau de concessions en Europe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe automobile Stellantis a annoncé jeudi son intention de résilier les contrats de vente et de distribution de l'ensemble de ses marques en Europe, afin d'adapter son réseau de concessions à l'essor du véhicule électrique et des ventes en ligne.

"D'ici 2025, 35% des ventes de Stellantis seront des LEV (Low Emission Vehicles) et 70% d'ici 2030. A partir de 2023, ce processus s'accélérera fortement et Stellantis veut être à l'avant-garde du changement en permettant à son réseau de s'adapter à ce nouveau contexte avec un délai suffisant", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Les contrats de vente et de distribution de services de toutes les marques de Stellantis seront résiliés avec un préavis de deux ans et le nouveau réseau de distribution sera sélectionné peu après, sur la base de critères et de facteurs clés objectifs", a ajouté Stellantis.

Le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles entend ainsi se doter d'un réseau "performant, efficace et optimisé" distribuant ses 14 marques.

Stellantis a précisé qu'il organiserait des réunions de travail avec les représentants des concessionnaires afin de les associer à la définition de sa nouvelle stratégie de distribution.

May 20, 2021