Stellantis va réorganiser son réseau de distributeurs européens à partir de juillet 2023

"Le reste de l'Europe suivra progressivement dans la mise en œuvre du nouveau schéma de distribution", a déclaré dans un communiqué le groupe né de la fusion de Fiat Chrysler et du français PSA.

Dans le cadre de ses efforts pour réduire les coûts et soutenir les investissements pour l'électrification, Stellantis a déclaré l'année dernière qu'il mettrait fin à tous les contrats de vente et de services actuels avec les concessionnaires européens pour l'ensemble de ses 14 marques, à partir de juin 2023.

Le plan consiste à évoluer vers un "modèle d'agence" dans lequel les constructeurs automobiles prennent davantage le contrôle des transactions de vente et des prix tandis que les concessionnaires se concentrent sur les livraisons et l'entretien, n'agissant plus en tant que partenaire contractuel du client.

Uwe Hochgeschurtz, directeur d'exploitation de Stellantis pour la zone "Europe élargie", a déclaré que le groupe visait à promouvoir un modèle de distribution "durable" et que toutes les parties prenantes en bénéficieraient.

Stellantis a déclaré avoir effectué une simulation économique comparative montrant que, dans le cadre du nouveau modèle de distribution prévu, les concessionnaires bénéficieraient d'une "rentabilité au moins équivalente" et d'une exposition réduite aux risques.

Un porte-parole de la société a déclaré que les marques de véhicules utilitaires légers de Stellantis entreraient dans la nouvelle structure de distribution à partir du 1er janvier 2024.