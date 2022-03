Stellantis va suspendre sa production en Russie, faute de pièces

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Stellantis va mettre prochainement à l'arrêt son usine de Kaluga, en Russie, en raison d'un manque de pièces, a indiqué une porte-parole du constructeur automobile à l'agence Agefi-Dow Jones.

"La production très limitée [de l'usine de Kaluga] sera interrompue dans un futur proche en raison de problèmes d'approvisionnement", a déclaré la porte-parole.

Stellantis a déjà suspendu ses exportations et importations de véhicules en Russie et a précisé que la production de Kaluga, qui s'est élevée à environ 11.000 véhicules en 2021, pouvait être "facilement absorbée" par d'autres usines du groupe en France et au Royaume-Uni.

Cependant ces usines doivent elles aussi composer avec des difficultés d'approvisionnement qui ont entraîné plusieurs arrêts temporaires de la production depuis le début de l'année. "Nous sommes toujours dans une situation de pénurie mondiale de semi-conducteurs. Nous travaillons au jour le jour, usine par usine, pour adapter notre activité industrielle", a souligné la porte-parole de Stellantis.

