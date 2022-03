Stellantis vise des marges opérationnelles courantes à 2 chiffres tout au long de la décennie

Le rendez-vous était pris. Il a été honoré. Stellantis vient de lever le voile sur son plan stratégique de long terme, « Dare Forward2030 ». Le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA ambitionne de doubler son chiffre d’affaires net d’ici 2030 et de maintenir des marges opérationnelles courantes à deux chiffres tout au long de la décennie. En parallèle, le constructeur automobile veut générer plus de 20 milliards d’euros de free cash flows industriels en 2030.



Stellantis vise également un ratio de distribution des dividendes de 25 à 30% jusqu'en 2025 et souhaite racheter jusqu'à 5% des actions ordinaires en circulation.



Comme pour l'ensemble du secteur automobile, le futur de Stellantis passera bien entendu par un grand coup d'accélérateur dans l'électrique.



" Nous préparons les conditions pour atteindre 100% de véhicules électriques (BEV) vendus en Europe et 50% aux États-Unis à l'horizon 2030 ", a déclaré Carlos Tavares, le direceur général de Stellantis



" Nous prévoyons d'avoir plus de 75 BEV, et de vendre 5 millions de BEV chaque année dans le monde à l'horizon 2030 ", a ajouté le dirigeant.



Au final, Stellantis compte atteindre une empreinte carbone neutre à l'horizon 2038, avec une réduction de 50% d'émissions d'ici 2030.



En marge de la présentation de ce nouveau plan stratégique, Stellantis a indiqué qu'il prévoyait d'atteindre 100% de l'objectif annuel de 5 milliards d'euros de cash lié aux synergies prévues d'ici fin 2024.



Par ailleurs, Carlos Tavares s'est voulu rassurant ce matin sur l'exposition de Stellantis à la Russie. L'activité du groupe dans le pays ne représente ainsi qu'une vingtaine de millions d'euros de résultats.