PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes automobiles français Stellantis, Michelin et Forvia ont annoncé mardi l'inauguration de SymphonHy, la première gigafactory de leur entreprise commune Symbio, dédiée à la mobilité hydrogène.

Située à Saint-Fons, en Région Auvergne-Rhône-Alpes, la gigafactory SymphonHy dispose à ce jour d'une capacité de production de 16.000 piles à combustible par an, qui devrait être portée à 50.000 systèmes par an d'ici 2026. Le site accueille également le siège social de Symbio, ainsi que son centre d'excellence technologique et industrielle.

SymphonHy fait partie d'HyMotive, un projet industriel et technologique stratégique soutenu par l'Union européenne et le gouvernement français via les Projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC).

HyMotive représente un investissement global de 1 milliard d'euros sur sept ans. Il prévoit d'installer une seconde gigafactory, doublant ainsi sa capacité de production globale à 100.000 piles à combustible par an en France dès 2028, ont précisé les trois propriétaires de Symbio dans un communiqué commun.

De 50 salariés en 2019, Symbio est passé aujourd'hui à plus de 750 collaborateurs et prévoit la création de 1.000 emplois supplémentaires au cours du projet HyMotive.

Par ailleurs, Symbio a annoncé la création d'Innoplate, une coentreprise avec l'équipementier automobile allemand Schaeffler destinée à la production de plaques bipolaires (BPP), un composant stratégique des piles à combustible. Située en Alsace, la coentreprise sera opérationnelle au premier trimestre 2024 et disposera d'une capacité initiale de 4 millions de BPP par an, qui devrait être portée par la suite à environ 50 millions de BPP annuellement. Innoplate emploiera plus de 120 personnes dès 2030.

