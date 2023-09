L'ancien président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il importait peu que les ouvriers de l'automobile en grève obtiennent un accord favorable lors des négociations avec les plus grands constructeurs automobiles américains, car le passage aux véhicules électriques les rendrait bientôt obsolètes.

S'exprimant en des termes qui contrastent avec la confiance affichée par les constructeurs automobiles qui dépensent sans compter pour électrifier leurs flottes, M. Trump a prédit que l'industrie automobile américaine subirait des pertes massives en quelques années seulement.

"Cela ne fait aucune différence de savoir ce que vous obtenez, car dans deux ans, vous serez tous en faillite", a déclaré M. Trump à plusieurs centaines de cols bleus rassemblés chez un sous-traitant automobile non syndiqué à l'extérieur de Détroit.

M. Trump, qui a choisi de ne pas participer au deuxième débat présidentiel républicain mercredi soir, a fait de la promotion de la production de véhicules électriques par le président Joe Biden au moyen de mesures d'incitation un élément habituel de son discours.

Lors du débat, M. Trump a été attaqué par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui l'a qualifié d'"absent à l'action", tandis que l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie s'est moqué de lui en le qualifiant de "Donald Duck" pour avoir manqué l'événement.

Mardi, M. Biden s'est joint à un piquet de grève en signe de solidarité avec le syndicat United Auto Workers, qui a entamé ses débrayages le 15 septembre, ses premières grèves simultanées chez General Motors, Chrysler, Stellantis et Ford. M. Biden a soutenu leur revendication d'une augmentation de salaire de 40 % et d'une amélioration des conditions de travail.

En réponse au discours de M. Trump, la campagne de M. Biden a qualifié l'ancien président de "charlatan milliardaire" qui ne se souciait pas de la classe ouvrière mais qui, au contraire, a mené des politiques favorables aux entreprises qui ont délocalisé des emplois à l'étranger pendant son mandat.

"Donald Trump ment sur le programme du président Biden pour détourner l'attention de son échec en matière de réductions d'impôts au compte-gouttes, de fermetures d'usines et d'emplois délocalisés en Chine", a déclaré la campagne de M. Biden dans un communiqué, alors que M. Trump prenait la parole.

La décision de M. Trump et de M. Biden de s'immiscer dans la grève historique de l'automobile souligne l'importance que les deux hommes accordent à l'obtention du soutien des électeurs de la classe ouvrière du Michigan et d'autres États clés dans la course à la présidence de l'année prochaine.

M. Trump, qui semble bien parti pour décrocher l'investiture du parti républicain et défier M. Biden à la présidence, a perdu le Michigan en 2020 par quelque 154 000 voix. Il s'agit de l'un des trois États de la ceinture de rouille, avec la Pennsylvanie et le Wisconsin, que M. Trump a remportés en 2016 mais qu'il a perdus en 2020, et ces trois États s'avéreront probablement cruciaux pour les deux partis l'année prochaine.

Jason Roe, stratège républicain basé dans le Michigan, a déclaré que M. Trump avait réussi à exploiter l'angoisse des électeurs de la classe ouvrière qui ont l'impression d'être à la traîne sur le plan économique, une tendance exacerbée par la pandémie de COVID-19 et l'inflation.

"C'est ce qu'il exploite. C'est ce qu'il a exploité en 2016", a déclaré M. Roe.

Les constructeurs automobiles américains se sont plaints que les règles de l'administration Biden en faveur des véhicules électriques risquent de les accabler de coûts excessifs, mais rien n'indique qu'ils se dirigent vers la faillite comme l'a suggéré M. Trump.

Encouragés par des mesures incitatives, les constructeurs automobiles investissent des dizaines de milliards de dollars dans de nouvelles usines nationales afin de répondre à la demande de véhicules électrifiés, qui ont conquis 8,9 % du marché américain au cours du premier semestre 2023 et continuent de croître.

Pendant le mandat de Trump à la Maison-Blanche (2017-2021), son administration s'est généralement rangée du côté des entreprises plutôt que des intérêts des travailleurs sur les questions politiques, même si certaines de ses politiques commerciales visaient en partie à protéger les emplois manufacturiers nationaux.

À ce jour, l'UAW n'a soutenu aucun des deux candidats à la présidence, ce qui en fait le seul grand syndicat à ne pas soutenir M. Biden. Les dirigeants de l'UAW se sont toutefois félicités du soutien de M. Biden et ont parlé de M. Trump et de son bilan en des termes cinglants.

Promettant de mettre fin à l'initiative gouvernementale EV s'il était élu, Trump a exhorté l'UAW à le soutenir dans la course à la présidence.

"Je me fiche de ce que vous obtiendrez dans les deux, trois ou cinq prochaines semaines", a-t-il déclaré. "Ils vont fermer et construire ces voitures en Chine et dans d'autres pays. C'est un coup dur pour le Michigan et pour Détroit. (Reportage de Nathan Layne à Wilton, Connecticut, Singh, Kanishka Singh et Jason Lange à Washington et Joe White à Detroit ; Rédaction de Ross Colvin et Deepa Babington)