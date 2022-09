Un escadron de Jeeps électriques à la poursuite de Rivian, Tesla

Les dirigeants de la marque Jeep ont présenté en avant-première une Jeep Recon entièrement électrique, inspirée du véhicule d'aventure Wrangler fonctionnant au pétrole, ainsi qu'un Wagoneer S qui sera un compagnon électrique à batterie pour les véhicules de la famille Grand Cherokee ou Wagoneer de la marque. Ils ont également présenté en avant-première une petite Jeep Avenger EV destinée aux Européens.

Christian Meunier, chef de la marque Jeep, a déclaré que les futurs modèles électriques Jeep - dont certains n'ont pas été identifiés dans les présentations aux journalistes mercredi - aideront Jeep à relever les défis des autres marques de véhicules électriques.

Rivian et Scout, ainsi que la marque Hummer renaissante de General Motors Co, présentent leurs SUV électriques aux acheteurs potentiels avec les mêmes appels à l'aventure en plein air et aux capacités tout temps que Jeep a commercialisés pendant des décennies. Les SUV Model X et Model Y de Tesla font concurrence à Jeep pour les clients qui aiment les utilitaires polyvalents.

Selon M. Meunier, les modèles électriques Recon et Wagoneer, dont la commercialisation est prévue en 2024, et l'Avenger européen, dont la commercialisation est prévue début 2023, devraient contribuer à la croissance de la marque.

"Nous n'en avons pas fini avec la croissance, mais nous voulons le faire de la bonne manière", a déclaré M. Meunier, ajoutant qu'il ne pouvait pas fournir de projections de volume pour les années à venir.

Jeep vise désormais à ce que 50 % de ses ventes aux États-Unis et 100 % de ses ventes en Europe soient constituées de véhicules entièrement électriques d'ici 2030, a déclaré M. Meunier.

M. Meunier a déclaré que Jeep avait l'intention de proposer ses modèles électriques en Chine, mais il n'a pas donné de plans spécifiques. En juillet, Stellantis a déclaré qu'elle allait revoir sa stratégie pour Jeep en Chine, mettant fin à une coentreprise avec le constructeur automobile chinois GAC et s'orientant vers une gamme importée.

En Europe, Jeep veut utiliser l'Avenger pour accroître sa part du segment des SUV compacts, où elle propose déjà le modèle Renegade, a déclaré Antonella Bruno, responsable de la marque pour l'Europe.

"L'Avenger ciblera une clientèle plus jeune et plus féminine", a déclaré Mme Bruno.

L'Italie est actuellement le plus grand marché de Jeep en Europe, représentant 50% de ses ventes dans la région et la marque espère se développer en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.