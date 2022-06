Une unité de Stellantis plaide coupable et paiera 300 millions de dollars dans le cadre d'une enquête américaine sur le diesel.

Vendredi, la société américaine de Fiat Chrysler Automobiles a plaidé coupable de conspiration criminelle et paiera environ 300 millions de dollars dans le cadre d'un accord de plaidoyer visant à mettre fin à une enquête pluriannuelle du ministère américain de la Justice sur la fraude aux émissions de diesel, selon des documents judiciaires.

FCA US LLC, qui fait maintenant partie de Stellantis, paiera environ 300 millions de dollars de pénalités criminelles découlant de ses efforts pour contourner les exigences en matière d'émissions pour plus de 100 000 anciennes camionnettes Ram et véhicules utilitaires sport Jeep de sa gamme américaine.

"FCA US s'est engagé dans un stratagème pluriannuel visant à tromper les régulateurs et les clients américains, a déclaré le procureur général adjoint Kenneth Polite, ajoutant que le département tiendra "responsables les entreprises qui cherchent à placer les profits au-dessus de la franchise, de la bonne gouvernance d'entreprise et de la remédiation opportune."

La juge de district américaine Nancy Edmunds à Détroit a fixé la date de la sentence au 18 juillet. Le règlement comprend une pénalité de confiscation de 203,6 millions de dollars et une amende de 96,1 millions de dollars. Le gouvernement a fait remarquer que FCA US avait déjà payé une pénalité civile de 311 millions de dollars et versé plus de 183 millions de dollars d'indemnités à plus de 63 000 personnes dans le cadre d'un procès collectif sur le diesel.

FCA US sera en probation pendant trois ans. Le constructeur automobile doit effectuer un examen initial de sa conformité au Clean Air Act et aux procédures d'inspection et de test, soumettre un rapport et préparer au moins deux examens et rapports de suivi. Reuters a d'abord rapporté le règlement la semaine dernière.

Le ministère de la Justice a déclaré que FCA US avait installé des fonctions logicielles trompeuses destinées à éviter l'examen réglementaire et à aider frauduleusement les véhicules diesel à satisfaire aux normes d'émissions requises. Le ministère a déclaré que l'entreprise avait "délibérément calibré les systèmes de contrôle des émissions" pour produire moins d'émissions pendant les procédures de test fédérales que dans des conditions de conduite normales.

Le plaidoyer de culpabilité représente la dernière action significative que les autorités américaines devraient prendre contre FCA dans l'affaire de fraude aux émissions.

Stellantis a confirmé le règlement vendredi et a déclaré dans ses divulgations financières de 2021 qu'environ 266 millions d'euros (301 millions de dollars) avaient été précédemment provisionnés en rapport avec cette affaire à l'époque.

Les véhicules à moteur diesel concernés couvrent les années modèles 2014 à 2016. FCA a fusionné avec le constructeur français Peugeot PSA en 2021 pour former Stellantis.

Trois employés américains de FCA ont été inculpés pour complot visant à frauder les États-Unis et à violer la loi sur la qualité de l'air et attendent leur procès.

L'accord de plaidoyer intervient cinq ans après que Volkswagen AG a plaidé coupable à des accusations criminelles pour résoudre sa propre crise des émissions touchant près de 600 000 véhicules dans un scandale qui est devenu connu sous le nom de "Dieselgate". (Reportage de David Shepardson ; Montage d'Aurora Ellis)