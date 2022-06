Valeo remporte un contrat auprès de Stellantis

© AOF 2022

Stellantis a choisi le LiDAR de troisième génération de Valeo pour équiper, dès 2024, plusieurs modèles de ses différentes marques automobiles. Le LiDAR Valeo Scala 3 permettra à ces véhicules d'être certifiés pour le niveau 3 d'autonomie, autorisant leurs conducteurs à lâcher le volant et à quitter la route des yeux, en toute sécurité.Yves Bonnefont, Chief Software Officer et membre du Top Executive Team de Stellantis précise : " C'est désormais l'expérience de conduite qui différencie profondément les automobiles les unes des autres. Grâce à notre solution de conduite autonome de niveau 3 qui s'appuie sur la dernière génération de LiDAR de Valeo, nous allons offrir une expérience de conduite plus agréable et redonner du temps au conducteur pendant ses trajets. "