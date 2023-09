Véhicule électrique: Stellantis ouvre à Turin un site spécialiste des batteries de pointe

Aujourd'hui à 16:58 Partager

Stellantis annonce aujourd'hui l'ouverture officielle de son premier " Battery Technology " Center au sein du complexe de Mirafiori à Turin, en Italie. Grâce à un investissement de 40 millions d'euros, ce site permettra à Stellantis de concevoir, développer et tester les packs de batteries, les modules, les cellules haute tension et les logiciels qui équiperont ses futurs véhicules. D'une surface de 8000 m² et doté de 32 chambres d'essais climatiques, ce centre sera le plus grand d'Italie et l'un des plus importants d'Europe.



Plus d'une centaine de collaborateurs du site, dont la plupart sont des salariés de Stellantis, effectueront et superviseront des essais de résistance climatique, des essais de longévité, le développement et le calibrage des logiciels des systèmes de gestion des batteries (Battery Management System, BMS), ainsi que le démontage des packs et des cellules à des fins d'analyse et de benchmark.



Stellantis construit un autre "Battery Technology Center" pour l'Amérique du Nord à Windsor, Ontario, Canada, dans le cadre d'un réseau international de production et de développement de batteries qui inclura 6 gigafactories.