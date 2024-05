Stellar Capital Services Limited est une société financière non bancaire basée en Inde. La société fournit des solutions de financement à ses clients. Son portefeuille de produits comprend des prêts de fonds de roulement, des financements de projets et des financements structurés. Les prêts de fonds de roulement comprennent un soutien financier à court terme pour la gestion des opérations quotidiennes. Le financement de projet comprend le financement de capital pour les entreprises moyennes et émergentes, l'assistance financière pour l'expansion, la diversification, le financement des dépenses en capital et d'autres stratégies de croissance des entreprises, le prêt contre la propriété et autres. Il fournit également des financements spécifiques pour faciliter l'acquisition, la construction et le développement de projets immobiliers résidentiels, commerciaux, de détail, urbains et industriels, ainsi que des prêts à long terme pour des projets de réaménagement et des entreprises de développement immobilier. Le financement structuré comprend des prêts à terme personnalisés, des dépôts interentreprises, la souscription de titres de créance et d'actions préférentielles convertibles.

Secteur Services financiers aux entreprises