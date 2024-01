Stelmine Canada Ltd. a annoncé que lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 26 janvier 2024, les actionnaires ont élu Vaughn David Bricknell à titre d'administrateur de la compagnie. La compagnie est fière d'accueillir M. Bricknell au sein de son conseil d'administration et est convaincue qu'il jouera un rôle actif dans la direction de Stelmine. M. Vaughn David Bricknell est un gestionnaire de projet/fonds, avec 28 ans d'expérience dans les services financiers. Depuis 1995, il est membre directeur de Madewell Investments CC d'Afrique du Sud, où ses responsabilités comprennent l'analyse et la gestion de portefeuille jusqu'aux fonds communs de placement post-retraite, la réconciliation des commissions, la structuration et les accords d'achat et de vente.

Depuis 2016, il est également directeur financier de Fortune Fuels Limited en Afrique du Sud, où il supervise l'importation de carburant, la distribution des ventes et l'entreprise de vente au détail, ainsi que la mobilisation de capitaux pour l'exploitation minière, l'aviation et les installations de stockage. Il a également été gestionnaire de fonds pour Listco Capital Limited (Hong Kong) pendant quatorze ans, où il a levé des capitaux pour des opérations minières, de construction et immobilières sur trois continents. M. Bricknell est titulaire d'un B.Sc.

M. Bricknell est titulaire d'un B.Sc. en Quantity Surveying, qui porte sur la gestion de tous les aspects contractuels et financiers des projets de construction. Parallèlement, la société a annoncé le départ de Mme Julie Lemieux du conseil d'administration. Elle continuera toutefois à accompagner la Société à titre de consultante en gestion.