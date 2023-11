Stelmine Canada Ltd. est une petite société d'exploration minière basée au Canada. Les activités de la société comprennent l'acquisition, l'exploration, la production, le développement et l'exploitation de propriétés minières. Ses propriétés comprennent la propriété Courcy, la propriété Mercator, la propriété Joubert, la propriété Trieste et la propriété Ilnu. La propriété Courcy comprend un total de 163 claims couvrant une superficie de 85 kilomètres carrés (km2) située à moins de 100 kilomètres (km) à l'ouest de Fermont, au Québec. La propriété Mercator est située à 76 km au nord-est de la propriété Courcy. La propriété est constituée d'un groupe de 1095 claims totalisant 561 km2. La propriété Joubert est constituée de 103 claims et couvre une superficie de 55 km2. Elle est située à 55 km au nord-est de la mine de diamant Renard, accessible par la route 167, au contact oriental des sous-provinces d'Opinaca et de La Grande. La propriété Trieste est constituée de 14 claims d'une superficie de 30 km2. La propriété Ilnu est située à 70 km de la propriété Courcy.

Secteur Or