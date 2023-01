Stelmine Canada Ltd. approuve les changements au conseil d'administration

Stelmine Canada Ltée, lors de l'assemblée annuelle de ses actionnaires, a approuvé la nomination de Me Emmanuel Goulet à son conseil d'administration et est convaincue qu'elle jouera un rôle actif dans la direction de Stelmine. Me Emmanuel Goulet est titulaire d'un baccalauréat en droit et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke ainsi que d'une maîtrise en droit de l'Université de Cambridge. Depuis 2009, il est membre du Barreau du Québec et a travaillé comme avocat commercial au sein d'un cabinet d'avocats réputé et comme conseiller juridique et directeur des ventes pour une importante société pétrolière.

Me Goulet est également le fondateur, le propriétaire et le président d'Équipements Halt Inc., une entreprise qui distribue des produits de mobilier urbain et d'infrastructures cyclables. Depuis 2014, il enseigne le droit des obligations à l'École du Barreau du Québec. La Société tient à mentionner qu'il n'y a aucun lien de parenté entre Emmanuel et Normand Goulet.

Par la même occasion, la Société a annoncé le départ de Mme Jacinthe Baril du conseil d'administration. Elle continuera toutefois à accompagner la Société à titre de conseillère en gestion.