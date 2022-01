Stelmine Canada : Notice of Meeting and Management Proxy Circular (French)

Les détenteurs d'actions peuvent exercer leur droit de vote en assistant à l'assemblée ou en remplissant un formulaire de procuration. Les détenteurs d'actions qui ne peuvent assister à l'assemblée sont invités à compléter le formulaire de procuration ci-joint et à le retourner aux bureaux du registraire et agent des transferts de la Société, Compagnie Fiducie TSX (attention : département des procurations), 100 Adelaide Ouest, suite 301, Toronto Ontario M5H 4H1 ou par fax au 1-416-595-9593, soit au plus tard : le jeudi 27 janvier 2022 à 13 heures ou deux (2) jours ouvrables précédant l'assemblée ou toute reprise de celle-ci.

Seuls les porteurs d'actions ordinaires de la Société inscrits à la fermeture des bureaux le 23 décembre 2021 sont habilités à être convoqués à l'assemblée et seulement les porteurs d'actions ordinaires de la Société inscrits à la fermeture des bureaux le 23 décembre 2021 ou si une personne devient actionnaire après cette date et satisfait aux dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions auront droit de vote à l'assemblée.

Seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés auront le droit de participer et de voter à l'assemblée. Les actionnaires non inscrits pourront y assister, mais n'auront pas le droit de voter. Personne ne pourra assister à la réunion en personne.

La Société n'utilise pas la procédure de notification et d'accès pour envoyer ses documents reliés aux procurations à ses actionnaires, et ainsi, des copies papier de ces documents seront envoyées

dans la présente circulaire d'information). Si vous êtes un actionnaire véritable, et la Société ou son mandataire vous a envoyé directement ces documents, vos noms et adresse et les renseignements concernant les titres que vous détenez ont été obtenus conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières auprès de l'intermédiaire qui détient ces titres pour votre compte. En choisissant de vous envoyer ces documents directement, la Société (et non l'intermédiaire qui détient pour votre compte) a assumé la responsabilité de (i) la fourniture de ces documents pour vous, et (ii) d'exécuter vos instructions de vote. S'il vous plaît retourner vos instructions de vote tel que spécifié dans la demande d'instructions de vote.

la Société n'est au courant d'aucune modification ou d'autres questions qui pourraient être soumises à l'assemblée. Si d'autres questions étaient soumises à l'assemblée, les personnes désignées par la direction ont l'intention de voter selon le jugement de la direction de la Société.

Pour être valides, les procurations doivent être déposées aux bureaux du registraire et agent des transferts de la Société, Compagnie Fiducie TSX (attention : département des procurations), 301- 100 Adelaide Ouest, Toronto Ontario M5H 4H1 non moins de 48 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, précédant l'assemblée ou toute reprise de celle-ci.

Nomination des fondés de pouvoir

Un actionnaire peut désigner une personne (qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société), autre que Isabelle Proulx et André Proulx, les personnes désignées par la direction, aux fins de participer et d'agir pour son compte à l'assemblée. Ce droit peut être exercé en insérant, dans l'espace prévu dans le formulaire de procuration, le nom de la personne à être désignée et en y rayant les noms des personnes désignées par la direction ou en signant un autre acte de procuration approprié et, dans l'un ou l'autre de ces cas, en déposant l'acte de procuration aux bureaux du registraire et agent des transferts de la Société, Compagnie Fiducie TSX (attention : département des procurations), 100 Adelaide Ouest, suite 301, Toronto Ontario M5H 4H1, non moins de 48 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, précédant l'assemblée ou toute reprise de celle-ci.

Révocation des procurations

Un actionnaire peut révoquer sa procuration relativement à toute question à l'égard de laquelle un vote n'a pas encore été exercé aux termes des pouvoirs conférés par la procuration.

Un actionnaire peut révoquer une procuration en déposant un acte, signé par lui ou son mandataire autorisé par écrit :

Aux bureaux du registraire et agent des transferts de la Société, Compagnie Fiducie TSX (attention : département des procurations), 100 Adelaide Ouest, suite 301, Toronto Ontario M5H 4H1, en tout temps, mais non moins de 48 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, précédant l'assemblée ou toute reprise de celle-ci, au cours de laquelle la procuration doit être utilisée ; ou au siège social de la Société, 8255, boul. Henri-Bourassa, Bureau 230, Québec (Québec), G1G 4C8, à l'attention du secrétaire de la Société en tout temps jusqu'à et incluant le dernier jour ouvrable précédant le jour de l'assemblée au cours de laquelle la procuration doit être utilisée ; ou auprès du président d'assemblée, le jour de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci.

Un actionnaire peut par ailleurs révoquer sa procuration en signant un autre formulaire de procuration portant une date ultérieure et en le déposant aux bureaux du registraire et agent des transferts de la Société à l'intérieur des mêmes délais que ceux énoncés sous la rubrique « VOTE PAR LES FONDÉS DE POUVOIR », ou en assistant à l'assemblée et en exerçant le droit de vote afférent à ses actions.

