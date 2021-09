Stelmine Canada : Présentation Corporative

Déclarations prospectives

Les investisseurs sont avertis que, à l'exception des énoncés de faits historiques, certaines informations contenues dans le présent document comprennent des "informations prospectives", en ce qui concerne les attentes en matière de rendement pour Stelmine Canada. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections actuelles formulées à partir d'hypothèses jugées raisonnables et comportant un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les fluctuations des marchés des changes, le prix des marchandises sur le marché au comptant et sur le marché à terme, les changements apportés à la législation, à la fiscalité, aux contrôles et à la réglementation des gouvernements nationaux et locaux et les développements politiques et économiques au Canada et dans d'autres pays où Stelmine exerce ou pourrait exercer des activités à l'avenir, la disponibilité d'occasions d'affaires futures et la capacité d'intégrer avec succès les acquisitions ou les difficultés opérationnelles liées aux activités techniques d'exploitation minière et de remise en état, la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur des gisements minéraux, y compris les risques liés à l'obtention des licences et des permis nécessaires, la réduction de la quantité ou de la teneur des réserves, les changements défavorables dans les cotes de crédit et la contestation des titres. La société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations ou informations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent. Certains des résultats présentés sont historiques et peuvent ne pas avoir été vérifiés par la société. Ce document n'est pas et ne constitue pas une notice d'offre en vertu des lois sur les valeurs mobilières.

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce document ont été revues et approuvées par Michel Boily, P. Geo, PhD. M. Boily est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.