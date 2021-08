Stelmine Canada accroit ses découvertes à Mercator août

Québec, le 20 août, 2021- Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) est heureuse d'annoncer que son programme d'exploration, précédant la première campagne de forage jamais effectuée sur la propriété Mercator, confirme les premières interprétations d'un levé géophysique aérien suggérant un vaste système aurifère orogénique potentiel sur cette propriété détenue à 100% (ref. Communiqué de presse du 3 août, 2021).

Points saillants Mercator :

Un échantillonnage plus détaillé permet d'accroitre la zone principale initiale de 1,9 km en longueur jusqu'à 2.5 km. Une zone minéralisée à faible pendage possède maintenant une largeur de 500 m plutôt que 400 m et contient de la pyrrhotite, pyrite, arsénopyrite et chalcopyrite (analyses en cours);

Les géologues mettent l'accent sur une découverte potentielle, située à 16 km au sud-ouest de la Zone Principale, qui présente des similitudes à celle-ci. Le décapage et échantillonnage en rainure de cette zone est planifié après que des échantillons choisis, recueillis sur trois km, aient montré un fort enrichissement en sulfures;

Un échantillonnage intensif effectué cet été sur une distance de plus de 21 km a permis la collecte de 243 échantillons dont plus de la moitié proviennent de l'extérieur de la Zone Principale (analyses en cours, voir la carte ci-jointe). De plus, plusieurs autres zones prospectives présentant des structures favorables doivent encore être étudiées à la suite des résultats encourageants de notre levé géophysique;

En particulier, l'arsénopyrite est fréquemment observé dans les échantillons de surface. Ce minéral indicateur est couramment associé à l'or dans ce type d'environnement géologique où des métasédiments et des amphibolites ont été cartographiés en compagnie de formations de fers plissées et faillées.

En 2017, Stelmine a initialement jalonné la propriété Mercator. Plutôt cette année, basé sur les données du programme de l'été dernier, Stelmine a quintuplé le nombre de claims, passant de 65 km2 à 289 km2. Mercator est situé approximativement à 100 km au nord-ouest du projet Courcy sur lequel un programme de forage sera réalisé, suite à celui effectué par SOQUEM en 2006 qui a généré un intervalle de 42 m à 4,2 g/t Au, incluant 1,5 m à 105 g/t Au.

Isabelle Proulx, PDG de Stelmine déclare «Suite au forage de découverte à Courcy, nos travaux soutenus dans cette région réaffirment notre conviction que nous avons identifié un nouveau district aurifère dans le nord du Québec possédant des caractéristiques similaires à celui de la mine Eleonore à l'ouest de la Baie-James. La signature géophysique de Mercator et son extension, que nous observons en relation avec la minéralisation de surface, sont très encourageants à ce stade-ci de l'exploration »

Nos travaux se poursuivent en préparation de notre campagne de forage et nous attendons avec impatience des mises à jour supplémentaires » conclue Mme Proulx »

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé et approuvé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l'est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 574 claims ou 815 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Courcy et Mercator.

