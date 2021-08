Stelmine Canada : découvre un vaste système minéralisé à Mercator 03/08/2021 | 16:43 Envoyer par e-mail :

2021 03 Québec, le 3 août 2021- Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) est heureuse d'annoncer la découverte d'un possible vaste système aurifère (389 km2) sur sa propriété Mercator située dans le nouveau district aurifère de Canapiscau à l'est de la Baie James et de la mine Eleonore. La Phase 1 du programme d'exploration estival 2021 est en cours et comprend des levés géophysiques et un échantillonnage de roche de grande envergure en vue d'une éventuelle phase de forage prévue pour le deuxième semestre de 2021. La propriété Mercator constitue un bloc de claims, à l'échelle d'un district minier de plus de 815 km2, détenu à 100% par Stelmine dans le bassin métasedimentaire peu exploré de l'Opinaca qui comprend la propriété Courcy (100 km au sud-est de Mercator) sur laquelle le dernier forage, complété par SOQUEM en 2006, a révélé une intersection peu profonde de 42 mètres à 4,2 g/t Au, incluant 1 mètre à 101 g/t Au. Un programme de forage est d'ailleurs prévu pour le second semestre de l'année 2021. Points saillants Mercator Très peu explorée de façon systématique, la propriété Mercator montre les caractéristiques d'un vaste système aurifère avec une minéralisation découverte dans les sédiments et des gabbros se poursuivant à la surface sur plus de 1,9 km qui est associée à des formations de fer plissées et faillées. Le système est ouvert en directions nord-ouest et sud-ouest;

Cette extension minimale de 1,9 km expose une importante zone rouillée à faible pendage, large de 400 m et montrant une signature magnétique positive sur les versants d'une colline;

Les teneurs aurifères obtenues à ce jour atteignent plus de 9,27 g/t Au avec plus de 12% des 199 échantillons collectés ayant des valeurs > 1 g/t Au ;

avec plus de 12% des 199 échantillons collectés ayant des valeurs > ; Les fluides hydrothermaux ont pu circuler dans une faille de chevauchement majeure interprétée à l'échelle régionale;

Une analyse préliminaire d'un levé géophysique, récemment complété, indique une succession de hauts MAGs s'étendant en direction NE/SW sur 21 km, formant un couloir structural important favorable à de nouvelles découvertes. Isabelle Proulx, PDG de Stelmine, déclare, « Notre équipe de géologue est enthousiaste quant à l'ampleur de la minéralisation à Mercator et le potentiel de hautes teneurs aurifères, tel que démontré par la première campagne d'échantillonnage systématique de cette région en plus des résultats des forages historiques sur Courcy. Nos équipes de terrain poursuivent les travaux et l'interprétation des données. Nous informerons les investisseurs des mises à jour sous peu. » Carte régionale et projets [Link] Correctif des frais d'intermédiation pour un financement de juin 2021

Stelmine tient à apporter un correctif au communiqué de presse du 11 juin 2021 concernant les commissions d'intermédiations. La dernière phrase du dernier paragraphe devrait se lire comme suit : « En vertu de ce placement, la Société accordera des commissions d'intermédiation de $25,048 et émettra 78,338 bons de souscription d'intermédiation. » Le contenu technique de ce communiqué a été préparé et approuvé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101. À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l'est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 574 claims ou 815 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Courcy et Mercator. Énoncés prospectifs et mise en garde

Pour de plus amples renseignements : Isabelle Proulx (Présidente et chef de la direction) iproulx@stelmine.com Tel : 418-626-6333 Suivez-nous sur: www.Stelmine.com

