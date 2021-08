Stelmine Canada : engage MarketSmart Communications pour les services de relations avec les investisseurs

Stelmine engage MarketSmart Communications pour les services de relations avec les investisseurs août

2021 17

Québec, le 17 août 2021 - Stelmine Canada Lté (« Stelmine » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec MarketSmart Communications Inc. en vertu de laquelle MarketSmart fournira des services de relations avec les investisseurs (« RI ») à Stelmine pour une durée initiale de 12 mois.

Stelmine versera à MarketSmart des honoraires de 7 000 $ par mois, plus les taxes applicables, et MarketSmart recevra également des options d'achat d'actions lui permettant d'acquérir 500 000 actions ordinaires de Stelmine au prix de 28 cents par action pour une durée de deux ans. Les options sont conformes au régime d'options d'achat d'actions de Stelmine et sont acquises trimestriellement sur un an. L'accord de RI, qui prend effet le 16 août 2021, et l'octroi d'options sont soumis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Isabelle Proulx, PDG de Stelmine, a commenté : « Alors que Stelmine devient beaucoup plus active sur le terrain avec de nouvelles découvertes concernant nos projets dans le district Caniapiscau, à l'est de la baie James, nous tenons à intensifier nos relations auprès des investisseurs. Nous sommes ravis de travailler avec MarketSmart, qui est reconnu comme l'un des principaux cabinets de RI au Canada. »

Adrian Sydenham, président de MarketSmart, a déclaré : « Les résultats historiques de forage sur la Propriété Courcy et le nombre croissant de découvertes en surface sur une large zone à Mercator au nord-ouest ont suscité l'enthousiasme de notre équipe pour ce projet en termes d'échelle et de potentiel de teneur. Cette partie du nord du Québec a reçu peu d'attention en matière d'exploration dans le passé et Stelmine dispose de l'équipe capable de faire une nouvelle découverte importante. Les membres de l'équipe approchent maintenant rapidement de la phase de forage après une approche systématique de l'exploration sur trois ans qui a permis de constituer un inventaire impressionnant de cibles de haute qualité. Nous voyons d'excellentes opportunités dans le secteur aurifère au cours de la seconde moitié de 2021 et nous sommes donc très heureux de nous engager avec Stelmine dans cette période riche en catalyseurs pour la société. »

Carte régionale et projets

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l'est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 574 claims ou 815 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Courcy et Mercator.

Énoncés prospectifs et mise en garde

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, telles que des déclarations concernant la clôture prévue et l'utilisation anticipée du produit de l'Offre, les plans d'acquisition et d'expansion, la disponibilité d'opportunités d'acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces informations sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses relatives à l'obtention de toutes les approbations nécessaires pour l'offre et les conditions générales de l'économie et du marché) qui sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats suggérés dans les déclarations prospectives. Les risques qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser l'offre selon les conditions décrites ci-dessus. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la société ne l'exigent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité à l'égard de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements :

Isabelle Proulx (Présidente et chef de la direction)

iproulx@stelmine.com

Tel : 418-626-6333

Suivez-nous sur: www.Stelmine.com