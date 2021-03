Stelmine Canada : annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires et l'octroi d'options d'achat d'actions 31/03/2021 | 20:17 Envoyer par e-mail :

2021 30 Québec, le 30 mars 2021 - Stelmine Canada.(« Stelmine ») (STH-TSXV) a annoncé aujourd'hui les résultats de l'assemblée annuelle de ses actionnaires tenue sur Zoom en date de ce jour (l'« assemblée »). Lors de l'assemblée, les candidats proposés par la direction, soit André Proulx, Isabelle Proulx, Jacinthe Baril, Julie Lemieux, Michel Boily et Normand Goulet, ont été élus à titre d'administrateurs de la Société. Brunet Roy Dubé, CPA S.E.N.C.R.L, ont été nommés en tant qu'auditeurs indépendants de la Société et le régime d'options d'achat d'actions (le « régime d'options ») a été réapprouvé par les actionnaires de la Société. Mme Ann Levasseur a décidé de ne pas se représenter, toutefois elle continuera d'accompagner la Société à titre de conseillère à la direction. La Direction désire la remercier pour son implication au sein du Conseil. Suivant l'assemblée, un total de 2 325 000 options d'achat d'actions ont été octroyées en vertu du régime d'options, soit 2 225 000 à des administrateurs, des dirigeants et employés pour une durée de 5 ans. La Société a aussi octroyé 100 000 options à une consultante, pour une durée de 1 an. Toutes les options sont acquises à la date de leur octroi, à un prix d'exercice de 0,12 $ soit le cours de clôture des actions ordinaires de la Société à la Bourse de croissance TSX le jour précédant l'octroi. Chaque option peut être levée durant chacune des périodes stipulées ci-haut à compter de la date de l'octroi. Le tout est conditionnel à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Suivez-nous sur www.Stelmine.com ainsi que sur notre page Facebook (Stelmine Canada). À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La Société détient 1574 claims d'une superficie de 815 km² sur la partie Est du Bassin méta-sédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 45 896 188 actions émises et en circulation. Énoncés prospectifs et mise en garde

Certaines informations contenues aux présentes peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de la terminologie prospective telle que « sera », « attendue » ou des variantes de ces mots, expressions ou déclarations, selon lesquels certains actes, événements ou résultats se produiront. Les énoncés prospectifs concernant l'inscription et la négociation des actions ordinaires de la société à la cote de la Bourse et la disponibilité de la déclaration d'inscription à la cote de la société sur le site Web de la Bourse et sur SEDAR sont basés sur les estimations de la société et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs. Cela pourrait entraîner une différence importante entre les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la société et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives ou informations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. La société ne mettra pas à jour les déclarations prospectives ni les informations prospectives qui sont incorporées par renvoi aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'imposent. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité à l'égard de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué. -30- Pour plus de renseignements : Isabelle Proulx

Présidente et chef de la direction

418-626-6333 Christian Guilbaud

Développement des affaires

514-813-7862 info@stelmine.com Stelmine.com Attachments Original document

