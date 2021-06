Stelmine Canada : annonce un placement privé d'actions 07/06/2021 | 16:09 Envoyer par e-mail :

2021 07 Ville de Québec, 7 juin 2021, Stelmine Canada (STH-TSXV) (« Stelmine » ou la «Société»), annonce un placement privé sans courtier à 0,13 cents par unité, pour un produit brut total de 700 000 $, afin de répondre à la forte demande des investisseurs à la suite de son placement privé à 0,09 cents par unité qui vient de se terminer (voir le communiqué de presse du 4 juin 2021). Ce nouveau financement consistera en la vente d'un maximum de 5 384 615 unités de Stelmine (les « Unités ») au prix de 0,13 $ par Unité, chaque Unité comprenant une action ordinaire de Stelmine et un demi-bon de souscription d'action. Chaque bon de souscription complet permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la société au prix de 0,20 $ pour une période de 36 mois à compter de son émission. Le produit du placement sera utilisé pour l'exploration des projets Courcy et Mercator dans la région de Caniapiscau et pour le fonds de roulement général. Des honoraires d'intermédiation peuvent être versés dans le cadre du placement privé. Le placement est assujetti à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement seront soumises à une période de détention de quatre mois et un jour, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les titres offerts n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des ressortissants américains, ou pour leur compte ou leur bénéfice, en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l'est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 574 claims ou 815 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Courcy et Mercator. Le capital social de Stelmine est composé de 45 896 188 actions émises et en circulation. Énoncés prospectifs et mise en garde

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, telles que des déclarations concernant la clôture prévue et l'utilisation anticipée du produit de l'Offre, les plans d'acquisition et d'expansion, la disponibilité d'opportunités d'acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces informations sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses relatives à l'obtention de toutes les approbations nécessaires pour l'offre et les conditions générales de l'économie et du marché) qui sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats suggérés dans les déclarations prospectives. Les risques qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser l'offre selon les conditions décrites ci-dessus. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la société ne l'exigent. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité à l'égard de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué. PAS POUR LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS OU POUR LA DISTRIBUTION AUX SERVICES D'INFORMATION DES ÉTATS-UNIS ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DES TITRES QUI Y SONT DÉCRITS POUR LA DIFFUSION DE L'OFFRE. Pour de plus amples renseignements : Isabelle Proulx (Présidente et chef de la direction) iproulx@stelmine.com Tel : 418-626-6333 Suivez-nous sur: www.Stelmine.com Attachments Original document

