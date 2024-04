Stelmine Canada annonce la nomination de M. Christian de Saint-Rome, un cadre minier expérimenté, à titre de président intérimaire. Ce poste sera comblé pendant l'interruption temporaire d'Isabelle Proulx pour des raisons de nature personnelle. M. de Saint-Rome possède une vaste expérience des sociétés internationales d'exploration minière.

Sa nomination assurera une transition en douceur et la continuité de la stratégie de Stelmine. Pendant cette période, M. de Saint-Rome conservera son rôle de PDG de CopperZone Resources Ltd, à raison de quelques heures par semaine. Christian a plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de start-ups et sur les marchés financiers internationaux.

Il est PDG, directeur et cofondateur de CopperZone Resources Ltd, une société canadienne privée qui génère des projets en Afrique. Au cours des 12 dernières années, Rio Tinto, BHP, Vale, First Quantum et MMG ont été les principaux partenaires de CopperZone, ainsi que trois grands investisseurs institutionnels mondiaux. Il a été cofondateur et PDG de Kalahari Copper Ltd, une société d'exploration en Namibie et au Botswana, où il a participé à plusieurs négociations de projets majeurs.

Christian a également été conseiller en développement d'entreprise pour Northern Shield Resources (NRN-TSXV) et enfin conseiller d'entreprise et président de Bearclaw Capital, puis membre du conseil d'administration de Scandinavian Minerals (SGL-TSX), qui a été vendue pour 281 millions de dollars canadiens. En tant qu'ancien conseiller en investissement canadien, il a suivi plusieurs cours sur l'industrie canadienne des valeurs mobilières et est un ancien élève de l'Université McGill.