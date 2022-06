Stelmine débute une nouvelle campagne d'exploration sur la propriété Mercator

N’EST PAS POUR UNE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS NI POUR UNE DISTRIBUTION AUX SERVICES D'INFORMATION DES ÉTATS-UNIS. LES TITRES DÉCRITS NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS EN L’ABSENCE D’INSCRIPTION OU D’UNE DISPENSE D’INSCRIPTION.

QUÉBEC, 10 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (“Stelmine” ou “La Compagnie”) (TSXV: STH) est heureuse d’annoncer le début d’une nouvelle campagne d’exploration sur la propriété Mercator située au cœur d’un nouveau district aurifère à l’ouest de Fermont dans le nord du Québec.



La minéralisation se retrouve sur la crête, les pentes et à la base d’une colline allongée de 3 km, haute de 100 m et large de 500 m. Cette colline est orientée NE/SW et caractérisée par une forte anomalie magnétique positive. La minéralisation aurifère est présente sur une longueur minimale de 2,5 km à l’intérieur de couches épaisses de 5 à 20 m de roches mafiques et de formations de fer ayant un pendage de 30° à 40° vers le NO et limitées par des failles de chevauchement à faible pendage. Les résultats des analyses de la campagne 2021 seront publiés incessamment.

La minéralisation aurifère semble se poursuivre sur plusieurs kilomètres à l’extérieur de la Zone Principale.

Une carte accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba973033-ffe4-4ade-9653-7a2419cb28f3

Campagne d’Exploration sur Mercator (2022)

Un levé de Polarisation Provoquée (PP) sera effectué sur la Zone Principale afin de compléter le levé MAG héliporté et de corréler les secteurs de haute chargeabilité et magnétisme.

Une cartographie géologique et structurale détaillée de la Zone Principale sera entreprise afin de mieux définir les zones aurifères et de mieux comprendre le cadre métamorphique et métallogénique qui s’avère complexe.



Ces levés seront accompagnés par un échantillonnage additionnel de roches choisies et en rainure ainsi que de till à l’intérieur de la Zone Principale.



De nouvelles zones prospectives seront ciblées et échantillonnées à l’extérieur de la Zone Principale.



Les travaux d’exploration seront suivis par une première campagne de forage de 2,000-3,000 m pour laquelle les permis du Gouvernement du Québec ont tous été obtenus.



Isabelle Proulx, Présidente et Cheffe de la Direction de Stelmine déclare : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de donner suite au programme 2021. Le potentiel aurifère de Mercator est particulièrement remarquable ce qui motive fortement nos équipes géologiques. ».

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Michel Boily, P. Géo, PhD. M Boily est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

À propos de Stelmine Canada

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l’est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 277 claims ou 655 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Courcy et Mercator

MISE EN GARDE

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

N’EST PAS POUR UNE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS NI POUR UNE DISTRIBUTION AUX SERVICES D'INFORMATION DES ÉTATS-UNIS. LES TITRES DÉCRITS NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS EN L’ABSENCE D’INSCRIPTION OU D’UNE DISPENSE D’INSCRIPTION.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Isabelle Proulx, PDG Relation avec les investisseurs Tel: 581-998-1222 MarketSmart Communications Inc iproulx@stelmine.com Adrian Sydenham Sans-frais: 1-877-261-4466 info@marketsmart.ca

Suivez-nous :

Website : https://temp.stelmine.com/francais

Twitter : https://twitter.com/StelmineCanada

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/stelmine-canada-ltd

Facebook: https://www.facebook.com/StelmineCanada/