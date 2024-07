Stelrad Group PLC est une société holding basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans la fabrication et la distribution de radiateurs. Les produits de la société comprennent des radiateurs à panneaux d'acier standard, des radiateurs à panneaux d'acier et à panneaux d'acier à basse température de surface, des radiateurs sèche-serviettes, des radiateurs tubulaires en acier à colonne et décoratifs, ainsi que des radiateurs électriques, hybrides et à double carburant. Elle exploite cinq marques, à savoir Stelrad, Henrad, Termo Teknik, DL Radiators et Hudevad. Les installations de fabrication et de distribution de la société sont situées au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Turquie et en Italie. Elle dispose d'installations de distribution supplémentaires en Pologne et au Danemark et de personnel de vente dans environ sept autres pays, dont la Chine. Stelrad est un spécialiste du chauffage qui fabrique et fournit des produits sur mesure. Termo Teknik s'occupe de la production et de la vente de radiateurs à panneaux, de radiateurs à échelle et de chaudières à gaz. DL Radiators est un fabricant de produits de chauffage et de confort domestique.

Secteur Equipements et composants électriques