Stelrad maintient ses perspectives après un "début d'année encourageant".

Stelrad Group PLC - fabricant de radiateurs à panneaux d'acier basé à Newcastle, en Angleterre - déclare que les performances à ce jour pour 2023 sont conformes aux attentes de la direction et réaffirme les perspectives pour l'ensemble de l'année annoncées en mars. A noté un "démarrage encourageant" au cours des quatre premiers mois, avec des volumes britanniques particulièrement résistants. En temps utile, Stelrad a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la baisse des volumes observée au second semestre se poursuive mais se stabilise au cours du semestre actuel. Stelrad indique que les volumes du second semestre devraient être plus importants car les échanges reviennent à des schémas saisonniers historiques après un premier semestre "exceptionnellement fort" par rapport à l'année précédente. DL Radiators SPA a quant à elle été "intégrée avec succès" dans Stelrad depuis son acquisition en juillet.

Trevor Harvey, directeur général, a déclaré : "Nous sommes heureux que le début positif de l'exercice en cours, décrit dans nos résultats annuels, se poursuive... Notre clientèle se concentre de plus en plus sur la réduction de la consommation d'énergie dans leurs maisons et les produits de Stelrad sont bien positionnés pour aider les consommateurs à trouver des solutions de chauffage abordables et durables sur le plan de l'environnement.

"Nos objectifs stratégiques restent inchangés et nous sommes confiants dans notre capacité à continuer d'accroître notre part de marché et à offrir une valeur croissante à long terme à toutes nos parties prenantes".

