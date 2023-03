Stelrad multiplie les dividendes malgré la baisse des bénéfices, grâce à des perspectives positives

(Alliance News) - Stelrad Group PLC a fortement augmenté lundi son paiement annuel aux actionnaires, malgré la baisse des bénéfices et l'augmentation des coûts, citant la résilience de son modèle d'entreprise.

Le fabricant de radiateurs à panneaux d'acier basé à Newcastle, en Angleterre, a tenu à souligner une performance annuelle "record", le chiffre d'affaires de 2022 avant IAS 29 ayant augmenté de 15% pour atteindre 312,1 millions de livres sterling, contre 272,3 millions de livres sterling l'année précédente.

Stelrad a noté qu'il a été tenu d'adopter la règle comptable IAS 29 à l'égard de sa filiale turque pour la première fois en raison de l'inflation en Turquie dépassant 100% sur une période de trois ans.

Après l'application de l'IAS 29, les recettes statutaires ont été légèrement plus élevées en 2022, à 316,3 millions, mais l'élément non monétaire a réduit le bénéfice statutaire en 2022 de 16,3 millions de GBP. Pour 2023, l'IAS 29 ne sera pas appliquée, a déclaré Stelrad, en raison d'un changement de monnaie fonctionnelle.

Dans l'ensemble, le bénéfice avant impôt a diminué de 37 % pour atteindre 10,2 millions de livres sterling en 2022, contre 16,4 millions de livres sterling en 2021.

Le coût des ventes a augmenté de 22 %, passant de 192,3 millions de livres sterling à 235,2 millions de livres sterling. Les frais de vente et de distribution, hors éléments exceptionnels, ont augmenté de 15 %, passant de 35,5 millions de livres sterling à 40,8 millions de livres sterling.

Les coûts exceptionnels sont tombés de 9,6 millions de livres sterling à 755 000 livres sterling, mais les autres produits d'exploitation ont baissé de 88 %, passant de 3,2 millions de livres sterling à 373 000 livres sterling, et les autres charges d'exploitation ont augmenté à 3,4 millions de livres sterling, alors qu'elles n'étaient nulles l'année précédente.

En 2022, Stelrad a également subi des pertes monétaires nettes de 7,9 millions de livres sterling, alors qu'il n'y en avait pas eu en 20021. Ces pertes ont été compensées par une baisse de 56 % des frais financiers, qui sont passés de 10,4 millions de livres sterling à 4,6 millions de livres sterling.

Malgré la baisse de son bénéfice annuel, Stelrad a souligné la solidité de ses performances et l'augmentation de ses revenus, multipliant son dividende total pour 2022 à 7,64 pence par personne, contre 0,96 pence en 2021. Cela comprend un paiement final de dividende déclaré lundi de 4,72 pence, multiplié par le seul paiement de dividende en 2021.

En ce qui concerne l'avenir, Stelrad a déclaré que ses perspectives pour 2023 restent conformes aux attentes actuelles du marché.

Stelrad a déclaré que "bien qu'il soit tôt dans l'année" et qu'il soit "conscient des comparaisons exceptionnellement fortes" au premier semestre 2022, les échanges depuis la fin de l'année ont été "encourageants".

"Nous avons réalisé une performance record en 2022 grâce à la résilience de notre modèle d'affaires combinée au travail acharné de nos employés, à la force de notre proposition de produits, à la qualité de nos relations avec nos clients et à notre approche implacable des améliorations opérationnelles dans l'ensemble de l'entreprise", a déclaré le directeur général Trevor Harvey.

"Bien que la toile de fond du marché ne soit pas facile, en tant qu'entreprise ayant près de 100 ans d'expérience, nous avons traversé avec succès les précédents ralentissements du marché et notre équipe de direction actuelle a l'expérience et la capacité de fournir une surperformance continue en dépit de l'environnement macroéconomique difficile. À plus long terme, les deux moteurs que sont la décarbonisation et le chauffage économe en énergie restent fermement en place et nous restons bien placés pour créer de la valeur pour les parties prenantes".

Les actions de Stelrad sont restées stables à 130,00 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

