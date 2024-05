Stem Holdings, Inc. est une société à intégration verticale spécialisée dans les produits de marque et la technologie du cannabis. Elle se consacre à la culture, au traitement, à l'extraction, à la vente au détail, à la distribution et à la livraison en tant que service (DaaS) sur l'ensemble du territoire des États-Unis. La société achète, loue, exploite et investit dans des propriétés destinées à la production, à la distribution et à la vente de cannabis et de produits infusés au cannabis sous licence dans les États de l'Oregon, du Nevada et de la Californie. Elle détient des participations dans plus de 23 licences de cannabis délivrées par l'État, dont neuf licences de culture de cannabis, trois licences de transformation de cannabis, deux licences de distribution en gros de cannabis, trois licences de production de chanvre et des licences de dispensaires de cannabis. Ses filiales à 100 % comprennent Stem Holdings Oregon, Inc, Stem Holdings IP, Inc, Opco, LLC, Stem Agri, Inc, Stem Holdings Oregon Acquisitions 1, Corp, Stem Holdings Oregon Acquisitions 2, Corp, et Stem Holdings Oregon Acquisitions 3, Corp, Stem Holdings Oregon Acquisitions 2, Corp, Stem Holdings Oregon Acquisitions 3, Corp.

Secteur Développement et opérations immobilières